Rechter gelast onderzoek naar Nederlandse BV met link Dos Santos

Een Nederlandse onderneming die banden heeft met Isabel Dos Santos, de steenrijke dochter van de oud-president van Angola, moet van de rechter inzicht geven in de interne bedrijfsvoering. De Ondernemingskamer heeft een officieel onderzoek gelast naar holdingmaatschappij Esperaza BV. De echtgenoot van Dos Santos zou op dubieuze wijze een belang in dat bedrijf hebben verkregen.

De uitspraak volgt op een proces dat is aangespannen door het Angolese staatsoliebedrijf Sonangol. Dat concern vindt dat de man van Dos Santos onrechtmatig 40 procent van de aandelen in Esperaza heeft verkregen. In Esperaza zelf zijn aandelen ondergebracht die honderden miljoenen euro’s waard zijn. Sonangol is zelf mede-eigenaar Esperaza.

Sonangol spande de zaak bij de ondernemingskamer aan in het kader van een groter onderzoek naar corruptie in Angola onder de voormalige president José Eduardo dos Santos. Zijn dochter Isabel speelt een belangrijke rol in die kwestie, die ook bekend is geworden onder de naam Luanda Leaks. Er zijn sterke vermoedens dat zij een groot deel van haar vermogen via verduistering, vriendjespolitiek en corruptie heeft opgebouwd. Zo wordt er rekening mee gehouden dat zij via haar echtgenoot de uiteindelijke belanghebbende van Esperaza is.

Sonangol kan met de resultaten uit het door de rechter bevolen onderzoek verdere procedures tegen Dos Santos’ echtgenoot kracht bijzetten. Ook kreeg het staatsoliebedrijf het voor elkaar dat een bestuurder bij Esperaza wordt geschorst en aandelen worden beheerd door een onafhankelijke partij. Overigens opende het Openbaar Ministerie onlangs ook een strafrechtelijk onderzoek naar een bedrijf van de man van Dos Santos.