Rechter: bezorgers Deliveroo geen ondernemers

Maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn geen zzp’ers, maar kunnen aanspraak maken op een dienstverband bij het bedrijf. De rechter in Amsterdam bepaalde dat in een zaak die door vakbond FNV was aangespannen.

Deliveroo besloot begin vorig jaar de aflopende contracten van bezorgers niet meer te verlengen. In plaats daarvan konden zij als zelfstandig ondernemer aan de slag voor de maaltijdbezorger. Volgens FNV was er echter nog altijd een grote mate van afhankelijkheid van Deliveroo. De rechter ging daarin mee.

Ook valt Deliveroo onder de cao beroepsgoederenvervoer, bepaalde de rechter. Die cao moet Deliveroo dan ook met terugwerkende kracht toepassen.