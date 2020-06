Rechter: Achmea verrijkte zich ongerechtvaardigd met woekerpolis

Verzekeraar Achmea heeft zich ongerechtvaardigd verrijkt ten koste van haar klanten met woekerpolissen. Dat stelt de rechtbank Gelderland in een zaak die is aangespannen door de Consumentenbond en de Vereniging Woekerpolis.nl. Achmea heeft klanten ook onvoldoende informatie gegeven en niet gewaarschuwd voor bepaalde financiële effecten van hun polissen.

Achmea sloot al in 2010 een collectieve compensatieregeling voor de gewraakte beleggingsverzekeringen en wilde de resterende klachten individueel afhandelen. Maar de rechtbank weerlegde de stelling van de verzekeraar dat de oude collectieve vergoeding voldoende compensatie biedt voor de geleden schade.

De klanten betaalden uiteindelijk te veel premies terwijl ze daar geen expliciete toestemming voor hebben gegeven, leggen de consumentenclubs de situatie uit. Daarom moet Achmea de schade vergoeden, vinden de organisaties.

Voorzitter Ab Flipse van de Vereniging Woekerpolis.nl is tevreden over de uitspraak. „De rechter heeft belangrijke onderdelen van onze vordering toegewezen. Klanten moeten worden gewaarschuwd voor bijzondere risico’s en te veel betaalde kosten moeten worden terugbetaald.”

De Consumentenbond is ook blij met de uitspraak, maar vindt het jammer dat niet alle eisen zijn toegewezen. „We hebben aangevoerd dat er diverse kosten ten onrechte in rekening zijn gebracht, omdat klanten hier geen expliciete toestemming voor hadden gegeven. Helaas ging de rechter daar niet in mee. We overwegen hiertegen in hoger beroep te gaan.” Volgens de Consumentenbond en Vereniging Woekerpolis verkocht Achmea 800.000 woekerpolissen.

Achmea benadrukt dat de rechtbank bijna alle vorderingen van de consumentenclubs heeft afgewezen. De verzekeraar is wel van mening dat zij met de eerdere compensatieregeling eventuele schade in voldoende mate heeft gecompenseerd.