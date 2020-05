Recessie treft hele eurozone; maar raakt niet elke lidstaat even hard

De vicevoorzitter van de Europese Commissie, Valdis Dombrovskis, wond er woensdag geen doekjes om. Dit jaar zal de Europese Unie vanwege de coronacrisis door een ongekend diep economisch dal gaan. Geen enkele lidstaat ontspringt de dans.

De Europese Commissie gaat uit van een krimp van gemiddeld 7,7 procent voor de negentien eurolanden. De economische schade verschilt per land, aldus de commissie.

Zo krijgen Italië, Spanje en Frankrijk –de EU-landen met de meeste geregistreerde coronadoden tot nu toe– er in economisch opzicht het hardst van langs. Hun economieën zullen in 2020 volgens Brussel met respectievelijk 9,5 procent, 9,4 procent en 8,2 procent krimpen. De toerismesector, waar deze landen erg afhankelijk van zijn, ligt namelijk stil.

Aan de andere kant van het spectrum staat Polen. Hoewel ook het Oost-Europese land niet aan een economische teruggang ontkomt, valt bij geen enkel ander lidstaat de krimp zo laag uit. Dit komt mede door de sterke concurrentiepositie van het land. Doordat Poolse producten relatief goedkoop zijn, blijft de export nog behoorlijk op peil. Hierdoor blijft de schade voor Polen redelijk beperkt.

Nederland bekleedt een tussenpositie. Brussel houdt rekening met een krimp van 6,8 procent van de nationale economie in 2020. De commissie verwacht dat het herstel in Nederland volgend jaar met een groei van 5 procent wat achterblijft op het gemiddelde van 6,3 procent in de eurozone.

Herstel

De commissie rekent er namelijk op dat Nederland –net als alle andere EU-landen– in 2021 de eerste tekenen van herstel zal laten zien. Alleen zal deze economische opleving voor veel landen niet zo groot zijn als de krimp van het jaar ervoor.

Dit geldt ook voor Nederland. De economische activiteit zou dan ook 2 procent onder het niveau van 2019 blijven. Dit komt onder meer omdat de Nederlandse economie erg afhankelijk is van de export. De private consumptie zou dit jaar met 9,5 procent krimpen. Naar verwachting zal dit pas tegen het einde van 2021 hersteld zijn.

Volgens de commissie hangt het economisch herstel van een lidstaat niet alleen af van de ontwikkeling van de pandemie in dat land, maar ook van de nationale economische structuur. Hoe wordt gereageerd op stabiliseringsmaatregelen, is hierbij eveneens van belang. Gelet op de onderlinge afhankelijkheid van de EU-economieën is het herstel in een lidstaat ook van invloed op het herstel van andere lidstaten.

Verenigd Koninkrijk

De commissie nam ook landen die geen deel uitmaken van de Unie onder de loep. In 2020 krijgen die toch ook een aardige tik te verwerken. Zo zal de economie van het Verenigd Koninkrijk dit jaar met 8 procent krimpen. Voor Noorwegen en Zwitserland is dat respectievelijk 5,5 en 5 procent. In 2021 zou de Zwitserse economie dankzij een groei van 5 procent weer op het oude niveau moeten zitten. Het Verenigd Koninkrijk (+6 procent) en Noorwegen (+3 procent) lijken hierin echter niet te gaan slagen.

De prognoses hebben wel een hogere onzekerheidsfactor dan gewoonlijk, benadrukt de commissie. Ze zijn namelijk gebaseerd op een reeks aannames. Brussel gaat er bijvoorbeeld vanuit dat de lockdowns vanaf mei geleidelijk in de hele EU worden opgeheven. Maar of dit ook daadwerkelijk zo zal gaan gebeuren, en in welk tempo, is uiteraard nog de vraag.