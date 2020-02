Reaal moet bepaalde kosten woekerpolis vergoeden

Verzekeraar Reaal, onderdeel van SRLEV , moet de afkoopwaarde van een zogeheten woekerpolis opnieuw berekenen en met een vergoeding over de brug komen. Volgens een uitspraak van de geschillencommissie van het financiële klachteninstituut Kifid had de verzekeraar aan een bepaalde consument geen fondsbeheerkosten in rekening mogen brengen. Op de polis van de beleggingsverzekering stond immers vermeld dat deze kosten nul procent zouden zijn.

Het gaat om een Opstap Hypotheekverzekering, die was afgesloten in 2008. Daarbij was gekozen voor beleggen in het SNS Euro Mixfonds. De consument heeft de beleggingsverzekering al in 2017 afgekocht, maar beklaagde zich bij Kifid over de gebrekkige informatie vooraf en over door de verzekeraar onterecht in rekening gebrachte kosten.

De uitspraak is bindend. Bij Kifid wordt elke zaak apart bekeken. Maar het ligt volgens een woordvoerster voor de hand dat de geschillencommissie in vergelijkbare gevallen naar deze uitspraak zal kijken.

De woekerpolisaffaire houdt de gemoederen in de financiële wereld al jaren bezig. In 2006 kwam aan het licht dat bij veel beleggingsverzekeringen veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht.