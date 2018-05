RBS schrapt bijna 800 Britse banen

De Britse bank Royal Bank of Scotland (RBS) zet het mes in zijn kantoren in Engeland en Wales. Op de thuismarkt sluit de bank 162 filialen van dochter Williams & Glyn, wat 792 banen kost, maakte RBS dinsdag bekend.

RBS zegt dat veel vestigingen te dicht bij elkaar zitten. Omdat consumentengedrag veranderd is, komen in veel van die vestigingen minder klanten. RBS zegt het aantal gedwongen ontslagen tot een minimum te beperken.

De eerste filialen gaan in de zomermaanden dicht. In november volgt de rest.

Eind vorig jaar kondigde RBS, dat door de Britse overheid gered is en nog voor ruim 70 procent in handen is van de staat, al aan 259 vestigingen te sluiten. Dat ging toen gepaard met het verlies van 680 banen.