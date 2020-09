‘Rapport monopolisering techreuzen komt mogelijk maandag’

Een langverwacht onderzoeksrapport over vermeende monopolisering en oneerlijke concurrentie door Amazon, Apple, Facebook en Google in de Verenigde Staten verschijnt mogelijk op maandag. Dat meldt een bron die dichtbij de juridische mededingingscommissie van het Huis van Afgevaardigden staat die onderzoek doet naar de techreuzen.

Het onderzoek richt zich op de enorme omvang van de ondernemingen die ervan verdacht worden hun machtspositie in de sector en in de media te verstevigen door kleinere concurrenten te benadelen of uit te schakelen. De subcommissie van het Huis onderzoekt ook of deze eventuele oneerlijke concurrentie consumenten schade berokkent.

In juli werden de topmannen van de vier bedrijven door de commissie gehoord. Mark Zuckerberg van Facebook reageerde toen op de aantijgingen door te stellen dat het socialemediabedrijf geconfronteerd wordt met intense concurrentie. Zuckerberg verdedigde ook overnames door Facebook van bedrijven als WhatsApp en Instagram. Volgens de topman zouden dergelijke bedrijven door een overname beter kunnen groeien.

Topman Jeff Bezos van Amazon benadrukte dat zijn bedrijf een klein deel van de totale retailmarkt inneemt en concurreert met retailers zoals supermarktgigant Walmart, die twee keer zo groot is. Hij zei ook dat het coronavirus een boost heeft gegeven aan e-commercebedrijven over het hele spectrum en niet alleen aan Amazon.