Randstad wint, AkzoNobel verliest op beurs

Uitzender Randstad was woensdag een grote winnaar op de beurs in Amsterdam. Beleggers waren enthousiast over de resultaten van het bedrijf, iets wat niet gold voor AkzoNobel, dat na cijfers juist flink onderuitging. De financiële markten kregen een hoop kwartaalberichten te verwerken, waardoor het algehele sentiment in Europa gemengd was.

De AEX-index aan het Damrak verloor 0,4 procent tot 568,41 punten. De MidKap ging 0,1 procent omhoog naar 819,62 punten. Parijs en Londen zakten tot 0,7 procent. De Duitse DAX klom 0,6 procent.

Randstad ging aan kop bij de hoofdfondsen met een plus van 3,9 procent. De uitzender zag de opbrengsten afgelopen kwartaal groeien, ondanks een duidelijke daling in Duitsland. Analisten van Goldman Sachs spraken van een goed eerste kwartaal. AkzoNobel sloot de rij met een min van 3,7 procent na tegenvallende resultaten van het verfconcern.

Ook Heineken kwam met cijfers. De brouwer bracht meer bier aan de man en zag de kwartaalwinst stijgen. Het aandeel daalde desondanks 0,5 procent. Betaalbedrijf Adyen klom 1,7 procent na positief sectornieuws. Het Japanse conglomeraat SoftBank investeert zo’n 900 miljoen euro in het Duitse fintechbedrijf Wirecard (plus 8,5 procent).

Elders in Europa trok SAP de aandacht. De softwaremaker steeg 12,5 procent in Frankfurt na een verhoging van de winstdoelstelling. In Parijs werden de resultaten van chipmaker STMicroelectronics (plus 5,1 procent) goed ontvangen. De Franse automaker Renault zakte een kleine 4 procent na een tweede winstwaarschuwing van zijn Japanse partner Nissan.

Het Zweedse telecomconcern Tele2 boekte afgelopen kwartaal meer winst en steeg bijna 3 procent in Stockholm. Ook de Zweedse truckbouwer Volvo wist de kwartaalwinst stevig op te voeren en werd beloond met een koerswinst van net geen 3 procent.

De euro was 1,1192 dollar waard, tegen 1,1210 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,8 procent tot 65,77 dollar. Brent werd 0,1 procent goedkoper op 74,45 dollar per vat.