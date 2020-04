Randstad vraagt overheidssteun aan voor zijn uitzendkrachten

Uitzendconcern Randstad gaat ook noodsteun van de overheid aanvragen voor zijn uitzendkrachten. Door gebruik te maken van de zogeheten NOW-regeling kan het bedrijf alle ruim 60.000 mensen die via Randstad, Tempo-Team en Yacht aan de slag zijn, in ieder geval tot en met 31 mei in dienst houden met behoud van loon.

Een woordvoerster legt uit dat er alleen steun aangevraagd hoeft te worden voor uitzendkrachten die door de coronacrisis geen werk hebben of minder uren kunnen draaien. In sommige sectoren is nu juist heel veel vraag naar uitzendkrachten. Deze mensen blijven gewoon aan het werk.

Vakbond FNV reageert positief. Volgens de bond is Randstad het eerste uitzendbureau dat aangeeft de steun aan te vragen. Hierdoor krijgen onder meer de vele studenten die via Randstad werken, iets meer zekerheid. Of de betreffende uitzendkrachten na eind mei ook nog aan het werk kunnen blijven, wordt pas later door Randstad bekeken.

„Wij vinden het heel belangrijk dat werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen en steun aanvragen”, zegt Zakaria Boufangacha, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij FNV. Hij wijst erop dat de overheidsregeling nadrukkelijk ook voor steun aan flexkrachten is bedoeld. „Ik roep andere uitzendbureaus op dit goede voorbeeld van Randstad te volgen.”