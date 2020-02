Randstad voelt vooral moeilijke marktomstandigheden Noord-Europa

Uitzendconcern Randstad voelt de gevolgen van de groeivertraging van de economie en de turbulente politieke omstandigheden. De onderneming zag de omzet in het slotkwartaal van 2019 dalen.

Ook in de eerste weken van het nieuwe jaar vallen de opbrengsten lager uit. Topman Jacques van den Broek keek dinsdag terug op een uitdagend jaar, vooral in Noord-Europa. Randstad sloot het kwartaal af met een omzet van iets minder dan 6 miljard euro. Dat betekende op jaarbasis een daling met 2 procent. De brutowinst kwam uit op 1,2 miljard euro, hetgeen nagenoeg gelijk was aan het slotkwartaal van 2018.

In Duitsland was de economische activiteit de voorbije maanden zwak, mede vanwege de uitdagingen in de auto-industrie. De omzet van Randstad ging hier per werkdag met 15 procent omlaag. In Nederland zette de uitzender per werkdag een tiende minder omzet in de boeken. Ook in de Verenigde Staten en Canada waren er tekenen van economische terugval.

In Noord-Amerika viel de omzet 2 procent lager uit. Met 1,1 miljard euro aan opbrengsten blijft dit de grootste markt voor Randstad. In Nederland werd 815 miljoen euro verdiend, terwijl de Duitse omzet terugviel tot 482 miljoen euro. In Duitsland viel verder de winstmarge van 1,4 procent op. Deze was veel minder dan de ruim 6 procent in de andere belangrijke markten.

Tegenover de groeivertragingen stonden betere resultaten in onder meer Japan, Australiƫ en Nieuw-Zeeland en de landen die het concern als rest van de wereld bestempelt. De brutowinst van de onderneming werd deels vooruit geholpen door prijsstijgingen. Ook wisselkoerseffecten hadden een positief effect op dat resultaat. De nettowinst daalde met 10 procent tot 209 miljoen euro.