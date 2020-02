Randstad voelt gevolgen groeivertraging economie

Uitzender Randstad publiceert voor opening van de beurs zijn financiële resultaten over het vierde kwartaal van vorig jaar. Veel aandacht zal uitgaan naar de prognoses van de onderneming voor dit jaar, vooral ook vanwege de economische groeivertraging wereldwijd.

Doorgaans merken uitzenders het eerder dan andere bedrijven als het economisch wat minder gaat. Analisten voorspellen voor het slotkwartaal van 2019 in doorsnee een lagere omzet en een lagere brutowinst, blijkt uit een raming op de website van het uitzendbedrijf.

Randstad worstelt onder meer met een groeivertraging in Europa. Met name in Frankrijk en Duitsland is de economische activiteit volgens de kenners zwak, mede vanwege de uitdagingen in de auto-industrie. Ook in de Verenigde Staten zijn tekenen van economische terugval. Daardoor is er minder vraag naar tijdelijk personeel en dat werkt door in de resultaten.