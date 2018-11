Randstad streeft Adecco voorbij

Randstad is nu ook qua omzet het grootste uitzendconcern van de wereld. Het Nederlandse bedrijf haalde in het derde kwartaal een hogere omzet dan concurrent Adecco, bleek dinsdag toen het Zwitserse bedrijf de boeken opende. Het verschil is met 10 miljoen euro evenwel klein: Randstad haalde van juli tot en met september een omzet van 6,005 miljard euro, Adecco bleef op 5,995 miljard euro steken.

Over de eerste negen maanden van het jaar ligt Adecco nog iets voor. De Zwitsers haalden een omzet van 17,740 miljard euro. Randstad zit daar 29 miljoen euro achter met 17,711 miljoen euro.

Op het gebied van beurswaarde is Randstad al een tijdje groter dan Adecco. De aandelen van het Nederlandse bedrijf zijn bijna 8 miljard euro waard, Adecco ruim 7,1 miljard euro.

Randstad werd in 1960 opgericht door Frits Goldschmeding als Uitzendbureau Amstelveen. Vier jaar later werd de huidige naam gekozen en nog voor 1970 was het bedrijf al actief in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar werkten er bijna 38.000 mensen bij Randstad in 39 landen.