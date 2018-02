Randstad straalt op lager Damrak

De Europese aandelenbeurzen deden dinsdag een stapje terug, na sterk koersherstel een dag eerder. Op het Damrak werd het kwartaalbericht van Randstad positief ontvangen. Wessanen ging daarentegen in de uitverkoop na publicatie van de resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de min op 522,33 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 792,59 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,4 procent. Londen zakte 0,1 procent.

Randstad was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen met een winst van bijna 3 procent. De uitzender wist vorig kwartaal de winst verder op te voeren en keert meer dividend uit. De groei kreeg ook in het begin van dit jaar een vervolg met een omzetstijging van 7 procent in januari. Grootste daler was kabel- en telecombedrijf Altice met een verlies van 2,8 procent.

De resultaten van natuurvoedingsproducent Wessanen vielen niet in goede aarde. Het aandeel stond onderaan de MidKap met een min van bijna 5 procent. Volgens analisten van KBC Securities heeft het moederbedrijf van onder meer Zonnatura afgelopen kwartaal een sterke margeverbetering gerealiseerd, maar was de omzetgroei aan de lage kant.

Beursintermediair Flow Traders (min 3,5 procent) deed een stap terug na de sterke opmars van 27 procent in de afgelopen twee handelsdagen. Vastgoedinvesteerder Wereldhave zakte 2,1 procent na een adviesverlaging door JPMorgan. Ingenieursbureau Arcadis was koploper bij de middelgrote bedrijven met een plus van meer dan 1 procent.

In Parijs daalde Kering ruim 1 procent ondanks sterke resultaten. Het Franse luxeconglomeraat heeft de winst vorig jaar meer dan verdubbeld. Dat kwam onder meer door het succes van de twee grootste merken van het bedrijf, Gucci en Yves Saint Laurent. Vooral Gucci is bezig met een enorme opmars. Beleggers waren echter bezorgd over de negatieve impact van de wisselkoersen.

TUI klom in Londen 6 procent. Het Duitse reisbedrijf zag het aantal vakantiegangers in het eerste kwartaal toenemen en behaalde meer omzet. De onderneming leed nog wel verlies, maar minder dan een jaar eerder.

De euro was 1,2331 dollar waard, tegen 1,2275 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse ruwe olie werd 0,3 procent duurder op 59,44 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 62,87 dollar per vat.