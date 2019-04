Randstad koploper in lagere AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam ging woensdag omlaag. Ook de andere Europese beurzen stonden overwegend in het rood. Beleggers kregen een hoop kwartaalcijfers voor de kiezen. Op het Damrak vielen de resultaten van uitzender Randstad in goede aarde, terwijl AkzoNobel en Heineken lager werden gezet na de kwartaalberichten. Ook in de rest van Europa was het druk aan het cijferfront.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de min op 568,30 punten. De MidKap daalde een fractie tot 818,90 punten. De beursgraadmeters in Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent. De Duitse DAX won 0,1 procent.

Randstad prijkte bovenaan bij de hoofdfondsen met een winst van 3,8 procent. De uitzender zag de opbrengsten afgelopen kwartaal groeien, ondanks een duidelijke daling van de omzet in Duitsland. Analisten van Goldman Sachs spraken van een goed eerste kwartaal. AkzoNobel sloot de rij met een min van 2,7 procent na tegenvallende resultaten van het verfconcern.

Heineken bracht het eerste kwartaal meer bier aan de man en zag de winst stijgen. Het aandeel daalde desondanks 0,8 procent. Betaalbedrijf Adyen klom 2,2 procent na positief sectornieuws. Het Japanse conglomeraat SoftBank investeert zo’n 900 miljoen euro in het Duitse fintechbedrijf Wirecard (plus 8 procent).

Softwaremaker SAP kreeg er 6 procent bij in Frankfurt na een verhoging van de winstdoelstelling. In Zürich dikte Credit Suisse 3 procent aan. De Zwitserse bank boekte meer winst dan verwacht. De Zwitserse farmaceut Novartis verhoogde zijn winstverwachting en klom 2 procent.

In Parijs werden de resultaten van chipmaker STMicroelectronics (plus 3,3 procent) goed ontvangen. De Franse automaker Renault zakte ruim 3 procent na een tweede winstwaarschuwing van zijn Japanse partner Nissan. Het Zweedse telecomconcern Tele2 boekte afgelopen kwartaal meer winst en steeg 0,1 procent in Stockholm.

De euro bleef vrijwel onveranderd op 1,1211 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 65,85 dollar. Brent werd 0,6 procent goedkoper op 74,10 dollar per vat.