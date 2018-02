Randstad klimt, Wessanen zakt op Damrak

De Amsterdamse effectenbeurs is dinsdag iets hoger geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine koersuitslagen na de sterke koerswinsten een dag eerder. Op het Damrak verwerkten beleggers de resultaten van Randstad en Wessanen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent in de plus op 525,16 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 798,27 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen klommen tot 0,3 procent.

Randstad was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen met een winst van ruim 3 procent. De uitzender wist vorig kwartaal de winst verder op te voeren en keert meer dividend uit. De groei kreeg ook in het begin van dit jaar een vervolg. De resultaten van natuurvoedingsproducent Wessanen vielen niet in goede aarde. Het aandeel stond onderaan de MidKap met een min van meer dan 5 procent.