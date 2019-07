Randstad grijpt in vanwege Duitse automalaise

Uitzendreus Randstad voelt de lagere vraag naar uitzendkrachten vanuit de Duitse auto-industrie. De opbrengsten in deze belangrijke markt zijn zodanig hard teruggelopen dat het bedrijf ingrijpt om zijn circa 2000 medewerkers in Duitsland binnenboord te houden. Er wordt een tijdelijke regeling getroffen waarbij personeel gedeeltelijk via de Duitse overheid betaald krijgt.

Topman Jacques van den Broek stelt dat deze maatregel, in Duitsland beter bekend als Kurzarbeid, bedoeld is om de kosten tijdelijk te verlagen zodat Randstad zijn marge op peil kan houden. De omzet bij de oosterburen, goed voor ongeveer 8 procent van de concernopbrengsten bij Randstad, is afgelopen kwartaal met 15 procent teruggevallen. Bedrijven bestellen soms honderden uitzendkrachten minder. Als er sprake van is van zo’n grote omzetterugval is het in Duitsland mogelijk om een regeling met de overheid te treffen, aldus de Randstad-topman.

Ook in aan de auto-industrie gerelateerde sectoren in Nederland en België gaan de zaken de laatste tijd minder. De totale kwartaalomzet van Randstad is teruggezakt tot iets minder dan 6 miljard euro. Op eigen kracht betekent dat een daling met 2 procent. Het onderliggende bedrijfsresultaat zakte daarnaast met 4 procent tot 277 miljoen euro. Onder de streep resteerde een nettowinst van 166 miljoen euro, tegen 191 miljoen euro in het tweede kwartaal vorig jaar.

Van den Broek beschouwt de huidige situatie vooral als „pauze” en ziet niet naar eigen zeggen nog „geen nieuwe recessie aankomen”. Toch zijn er volgens hem nog geen tekenen dat de markt in Duitsland snel weer gaat aantrekken.

De uitzendbaas is evenwel niet ontevreden over de prestaties van Randstad. Hij spreekt van „solide resultaten”. Hij wijst erop dat Randstad er afgelopen kwartaal in is geslaagd om zijn marge toch wat te verbeteren. „Wij zijn een wereldwijd bedrijf”, aldus Van den Broek. In de Verenigde Staten was het beeld redelijk stabiel en in andere delen van de wereld wist Randstad wel sterke groei neer te zetten.