Ralph Lauren profiteert van feestdagenperiode

Het Amerikaanse modebedrijf Ralph Lauren heeft in het afgelopen kwartaal zijn omzet opgevoerd vergeleken met een jaar eerder. Het concern wees onder meer naar een sterke prestatie tijdens de feestdagen. Verder deed het modehuis goede zaken in met name Europa. In Aziƫ drukte de onrust in Hongkong op de verkoopcijfers.

De omzet in Europese winkels van Ralph Lauren, die ook een jaar eerder al open waren, dikte met 3 procent aan. Ook bij de Europese groothandels vonden de spullen van het modemerk gretig aftrek. Dat was niet het geval op de thuismarkt, waar de omzet naar groothandels stevig zakte. De verkopen bij de Amerikaanse winkels en via de website gingen op jaarbasis wel fors omhoog. Tijdens de feestdagen gingen met name jassen en warmere kleding van fleece vaker over de toonbank, aldus Ralph Lauren.

Al met al stegen de opbrengsten in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar met ruim 1 procent tot 1,8 miljard dollar. Ook de winst ging omhoog tot 334 miljoen dollar.