Raffinagereus Sinopec voert investeringen op

Het Chinese olieconcern Sinopec wil zijn investeringen flink opvoeren, om meer olie en gas te kunnen oppompen en zo China’s afhankelijkheid van import uit het buitenland te verminderen.

Voor 2019 is een budget gereserveerd van dik 136 miljard yuan, omgerekend bijna 18 miljard euro, zo heeft ’s wereld grootste raffinagebedrijf laten weten. Het gaat om het grootste bedrag sinds 2014. Vorig jaar bedroegen de uitgaven nog 118 miljard yuan.

Sinopec richt zich wat betreft de olie- en gaswinning de laatste tijd vooral op de uitbreiding van de aardgasproductie. Die strategie ligt in lijn met het streven van de Chinese overheid om meer gebruik te gaan maken van deze relatief schonere brandstof.

De Chinezen profiteerden afgelopen jaar onder meer van de gestegen prijzen op de oliemarkten. De nettowinst steeg van dik 51 miljard yuan in 2017 naar bijna 62 miljard yuan. In het vierde kwartaal, toen de olieprijzen juist omlaag gingen, kelderde de winst wel flink ten opzichte van dezelfde periode een jaar terug. Vooral bij de grote raffinagetak zakte het resultaat in de laatste maanden van 2018 fors in.