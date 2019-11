Radioreclame wint aan populariteit

De uitgaven aan radioreclame zijn in het derde kwartaal van het jaar sterk toegenomen, geholpen door gestegen bestedingen aan onlineradioreclames. Het Radio Advies Bureau (RAB) benadrukt in zijn kwartaalrapport ook de groeiende uitgaven aan gesponsorde content.

In totaal staken adverteerders in de maanden juli, augustus en september 40 miljoen euro in radioreclame, 5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het overgrote deel van dat geld ging op aan spotjes. De uitgave aan betaalde programmering in opdracht van adverteerders, ook wel branded content genoemd, steeg met 40 procent naar 3,3 miljoen euro.

Volgens het RAB, dat de marketing voor alle Nederlandse publieke, commerciƫle en regionale radiozenders regelt, is er ook sprake van hogere luistercijfers. Dat geldt zowel in bereik als in luistertijd.