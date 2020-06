'Racistisch merk Aunt Jemima verdwijnt'

Pannenkoekenmerk Aunt Jemima gaat verdwijnen als naam en ook het logo wordt aangepast omdat het merk als racistisch wordt ervaren. Dat meldt NBC News op basis van een statement van moederbedrijf Quaker Foods, dat weer onderdeel is van PepsiCo. Het merk is niet in de Nederlandse winkels te vinden.

De merknaam Aunt Jemima komt oorspronkelijk uit 19e eeuwse Amerikaanse 'minstrel shows'. Dat waren toneelstukken met muziek, waarin zwarte mensen tot karikatuur werden gemaakt. De zwarte vrouw Aunt Jemima, of Tante Jemima, was een personage in die shows. Het was het stereotype 'mammy' typetje, de zwarte vrouw die voor een witte familie werkt en voor de kinderen zorgt.

In het statement van Quaker Foods staat volgens NBC News dat het bedrijf nu begrijpt dat het merk van ontbijtproducten Aunt Jemima een racistische achtergrond heeft. Het bedrijf wil de naam en het logo daarom veranderen. Het logo is door de jaren heen vaker aangepast, maar was nog steeds een tekening van een zwarte vrouw.

De afgelopen weken waren er op meerdere plekken in de Verenigde Staten en in andere landen demonstraties tegen racisme. Aanleiding is het racistische geweld van de politie in de Verenigde Staten, waarbij onder anderen de Amerikaan George Floyd stierf.