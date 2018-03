„Rabobank zette bouwer Midreth klem”

Rabobank heeft als huisbank van bouwbedrijf Midreth in strijd met zijn bancaire zorgplicht gehandeld. Het gerechtshof in Arnhem heeft dat in hoger beroep bepaald. Bovendien ging de bank te ver toen hij „excessieve vergoedingen” vroeg voor noodkredieten.

Midreth ging in 2011 failliet na enkele jaren financiële problemen te hebben gehad. Door de crisis en die problemen had het bedrijf weinig mogelijkheden om buiten Rabobank om geld te lenen, waar de bank misbruik van maakte. Een schadevergoeding moet later nog worden vastgesteld.

Midreth-oprichter Joop Leliveld is blij dat hij in hoger beroep gelijk kreeg. „Eindelijk gerechtigheid”, zei hij. De bank heeft volgens hem een uiterst kwalijke rol gespeeld, die uiteindelijk mede heeft geleid tot het faillissement.

Rabobank laat weten het vonnis te bestuderen en daarna pas over eventuele vervolgstappen te beslissen.