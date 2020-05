Rabobank vreest sterke winstval door coronacrisis

Rabobank verwacht dat de winstgevendheid dit jaar hard geraakt zal worden door de negatieve gevolgen van de coronacrisis op de economie. Dat zegt de bank in een update over de virusuitbraak.

Rabobank wijst daarbij op fors hogere afschrijvingen als gevolg van de crisis. De bank rekent voor dit jaar bij afboekingen op leningen die mogelijk niet worden terugbetaald op een bedrag van wel 2 miljard euro.

Het is volgens de bank nog te vroeg om een concrete prognose voor de nettowinst dit jaar te geven, maar er zal wel een „significante impact” te voelen zijn, aldus Rabobank. Het bedrijf geeft aan dat de financiële buffers sterk genoeg zijn om die impact te kunnen opvangen.

Rabobank zegt klanten tegemoet te komen in de crisistijd, bijvoorbeeld door uitstel van betaling te bieden op leningen van bedrijven en particulieren. De bank behoort tot de belangrijkste kredietverstrekkers aan kleine en middelgrote bedrijven in Nederland. Daarnaast is Rabobank een grote speler op de hypotheekmarkt.

De bank denkt verder dat de Nederlandse economie dit jaar met 5 procent kan gaan krimpen door de crisis en de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan. Daarbij hanteert Rabobank een aanname van een kortstondige crisis. Voor 2021 gaat de bank dan weer uit van een economisch herstel in Nederland met 4,9 procent. Voor de wereldeconomie rekent het financiële concern voor 2020 op een krimp met 2,6 procent, met een groei van 5,3 procent volgend jaar.

Daarnaast denkt Rabobank dat de woningverkopen in Nederland met circa 20 procent zullen afnemen dit jaar. De huizenprijzen stijgen naar verwachting met 3,9 procent. Dat is minder sterk dan de eerdere prognose voor een prijstoename met 4,5 procent.