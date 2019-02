Rabobank voert winst stevig op

Rabobank heeft zijn winst vorig jaar met meer dan een tiende opgevoerd. Het financiële concern profiteerde van de aanhoudend gunstige economie in Nederland. Daardoor bleven de kosten voor kredietverliezen laag en kon Rabobank zijn buffers versterken.

Onder de streep hield de bank 3 miljard euro over, oftewel 12 procent meer dan in 2017. Ondanks dat de rentes in Europa nog steeds erg laag liggen bleven de totale inkomsten gelijk. De kredietverlening aan internationale klanten in de zogeheten Food & Agrisector ging omhoog, terwijl de toevertrouwde middelen stabiel bleven.

„2018 was een goed jaar. Er ligt een gezond fundament voor de coöperatieve bank van de toekomst”, zegt topman Wiebe Draijer. In de komende jaren blijft het verder terugdringen van de kosten wel noodzakelijk. Ook heeft de bank naar eigen zeggen extra investeringen nodig in digitalisering, risicobeheer en het voldoen aan regelgeving. In eerdere jaren schrapte Rabobank vanwege die digitalisering al duizenden banen.