Rabobank stopt met scanner voor online

Mensen die internetbankieren bij Rabobank, hoeven over een jaar geen gebruik meer te maken van een apart kastje om betalingen te verifiëren. De bank doet de zogeheten Rabo Scanner binnen een jaar de deur uit, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving in de Telegraaf.

„Het belangrijkste is een combinatie van veiligheid en gebruiksgemak. Je ziet dat de technologie zo snel voortschrijdt, dat we zonder dit ding verder kunnen”, verklaart een woordvoerder.

Het grootste euvel van het apparaatje, dat speciale kleurcodes van de bankpas afleest, was dat die voor de ene betaling wel nodig was en voor de andere niet. Nu er genoeg geschikte alternatieven voor de beveiliging zijn, gaat Rabobank op zoek naar gemakkelijkere beveiligingsmethodes.

Wat er in de plaats van het kastje komt, kan Rabobank nog niet exact vertellen. De bank denkt aan systemen met een 5-cijferige codes of technologieën als vingerafdruk- of gezichtsherkenning.