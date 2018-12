Rabobank steekt via zijn investeringsdochter Rabo Participaties geld in V&S Food Specialist. Dat Leidse bedrijf maakt onder meer saté en vegetarische snacks. Rabobank neemt een belang van 40 procent in het bedrijf. Financiële details werden niet bekendgemaakt.

V&S wil groeien door nieuwe producten te ontwikkelen en de productiecapaciteit te vergroten. Ook denkt het bedrijf aan overnames. Het in 1904 opgerichte V&S heeft 260 werknemers en is actief in tien Europese landen.