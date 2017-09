Rabobank steekt geld in opslagbedrijf Allsafe

Rabobank investeert 30 miljoen euro in aanbieder van opslagruimte Allsafe. Dat heeft het Noord-Hollandse bedrijf bekendgemaakt. Allsafe wil met het geld snel uitbreiden van de huidige twintig vestigingen naar 32 tot 36 vestigingen aan het eind van volgend jaar.

Allsafe stelt dat de stijgende huizenprijzen in met name de randstad goed zijn voor het bedrijf. Mensen kopen dan een kleinere woning in de stad en slaan de spullen die ze niet kwijt kunnen op in een opslagruimte.

Voor Allsafe is het al de tweede grote kapitaalinjectie dit jaar. Eerder stak een Amerikaanse levensverzekeraar al 40 miljoen euro in de onderneming.