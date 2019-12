Rabobank rekent op zwakkere economische groei

De periode van snelle economische groei is vanaf volgend jaar voorbij, verwachten economen van de Rabobank. Nederland zal merken dat de wereldeconomie afremt en de Verenigde Staten in een milde recessie duiken, terwijl het stikstofdossier voor onzekerheid blijft zorgen.

De economen zien ook lichtpuntjes. Ze verwachten dat de lonen en de baanzekerheid omhooggaan en de lasten omlaag. Huishoudens zullen daardoor meer gaan consumeren. Dit weegt niet op tegen de negatieve ontwikkelingen in de wereldeconomie. Dit jaar groeit de Nederlandse economie naar verwachting met 1,7 procent en dat zal volgens de Rabobank afzwakken naar 1,2 procent in 2020 en 0,8 procent in 2021.

„Vooral de op export georiënteerde industrie merkt de malaise in de mondiale economie, wat dit jaar al te zien was in de productiecijfers”, zegt Ester Barendregt, onderzoeker van de Rabobank. De wereldwijde economie zal volgens de onderzoekers de komende twee jaar met 2,9 procent groeien, het traagst sinds de economische crisis. „Onze economie moet het de komende jaren vooral hebben van de consumptie van huishoudens en de overheid.”

Daar komt bij dat publieke en private investeringen volgens de Rabobank lijden onder beleid rond stikstofuitstoot en met PFAS vervuilde grond. Die zullen in 2020 slechts een bescheiden bijdrage leveren aan de economie en in 2021 de groei zelfs afremmen. Vooral de onzekerheid rond stikstof blijft volgens de onderzoekers groot, ondanks recent aangekondigde maatregelen van het kabinet.