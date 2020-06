Rabobank moet door schoonzoon belazerde klant toch terugbetalen

De Rabobank moet een klant op leeftijd die door zijn schoonzoon werd bedrogen alsnog bijna 22.000 euro terugbetalen. Volgens de Commissie van Beroep van klachteninstituut Kifid is grove nalatigheid niet aangetoond en moeten transacties waar geen akkoord voor was gegeven worden terugbetaald.

De gedupeerde is niet handig met computers en heeft geen mobiele telefoon. Hij vertrouwde sinds eind 2014 met telebankieren op de hulp van zijn schoonzoon. Die zette tussen de opdrachten door ook betalingen klaar ten gunste van zijn eigen betaalrekening. De schoonvader bevestigde vervolgens de betaaltransacties zonder zich ervan bewust te zijn dat hij werd belazerd. De fraudeur regelde ook dat er alleen nog maar digitale bankafschriften werden verstuurd.

De schoonzoon had ondertussen ook geregeld dat hij via de app van Rabobank ongezien en zonder akkoord geld van de rekening van zijn schoonvader naar zijn eigen rekening kan overmaken. Eind 2016 wordt de fraude door de schoonvader ontdekt. In totaal is 76.000 euro verduisterd.

De schoonvader maakt direct melding bij de bank en doet aangifte. Hij stelde Rabobank aansprakelijk voor de vals overgeschreven bedragen. Volgens de bank heeft de schoonvader de betalingen goedgekeurd. Ook voor het activeren van de app en het registreren van de mobiele telefoon van de schoonzoon als betaalinstrument heeft de schoonvader toestemming gegeven, aldus de bank. Dit wordt door het slachtoffer ontkend.

Volgens de uitspraak is in deze zaak onvoldoende bewijs dat de consument de betalingen heeft toegestaan. De bank moet daarom de niet-toegestane betalingstransacties tot 13 maanden voorafgaand aan de ontdekking en melding van de fraude onmiddellijk terugbetalen. Dat gaat om 21.800 euro. Dit bedrag wordt met 150 euro verminderd omdat de klant wel enige nalatigheid kan worden verweten.