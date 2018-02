Rabobank krikt winst met een derde op

Rabobank heeft in 2017 een derde meer winst behaald dan een jaar eerder. Zowel de Nederlandse als de internationale activiteiten boekten een beter resultaat.

De nettowinst kwam uit op 2,7 miljard euro, tegenover 2 miljard euro een jaar eerder. Volgens topman Wiebe Draijer was de verbetering van de nettowinst onder meer te danken aan de sterkere Nederlandse economie en verbeterde marktomstandigheden. De rente-inkomsten bleven ondanks de aanhoudend lage rente op peil. Ook werden de kosten verlaagd, onder meer door reorganisaties in Nederland.

Rabobank maakte vorige maand al bekend een forse voorziening te nemen bij zijn dochter RNA in Californië voor afwikkeling van een zaak naar mogelijke witwaspraktijken. Die last van 310 miljoen euro is opgenomen in de cijfers van de gehele Rabobank-groep. Verder bleken afgelopen jaar de kosten voor compensatie van Nederlandse mkb-klanten met een rentederivaat hoger uit te pakken dan gedacht.

Draijer wil dit jaar zwaarder inzetten op de digitale transitie. Afgelopen jaar werden al de eerste stappen gezet op het terrein van blockchaintechnologie in samenwerking met zes andere grote banken. Ook werden verschillende apps en innovaties voor klanten geïntroduceerd en Rabobank wil zijn diensten op dat vlak verder uitbreiden.

Ook wil Draijer dit jaar nog meer op de uitgaven letten. Het rendement op geïnvesteerd vermogen is afgelopen jaar weliswaar al verbeterd tot 6,9 procent, maar bevindt zich nog altijd onder de doelstelling van 8 procent. Verder verwacht de bank dat de economie gunstig blijft, maar dat uitdagingen op de loer liggen op het vlak van data en privacy.

Verder liet de bank weten dat de kapitaaldoelstellingen voor 2020 al zijn behaald. Ook aan de nieuwe Basel IV-kapitaaleisen zal volgens Rabobank tijdig worden voldaan.