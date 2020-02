Rabobank krijgt miljoenenboete wegens bonuskwestie

Rabobank heeft van De Nederlandsche Bank (DNB) voor in totaal 2 miljoen euro aan boetes gekregen wegens het niet correct toepassen van Europese beloningsregels. Volgens de toezichthouder ging het financiële concern een paar jaar terug bij diverse bonussen de fout in.

Over het jaar 2014 was aan drie medewerkers een te hoge variabele beloning uitgekeerd. Daarnaast werd de beloning aan 125 medewerkers te vroeg uitbetaald. Diezelfde 125 medewerkers en nog vijf anderen werden bovendien volledig in contanten beloond, terwijl dat niet had gemogen.