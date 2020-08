Rabobank investeert half miljard in Campus Groningen

Rabobank investeert samen met partners 500 miljoen euro in Campus Groningen. Daarmee moet de komende jaren groei mogelijk worden gemaakt. Het fonds moet zich inzetten voor de vijf sectoren waar de regio volgens Campus Groningen al goed in is: landbouw, energie, gezondheid, chemie en digitale economie.

De helft van het geld wordt geïnvesteerd in gebouwen en de infrastructuur van het terrein in het noorden van de stad. Voor apparatuur, researchfaciliteiten en deelmobiliteit wordt 75 miljoen euro uitgetrokken. De resterende 175 miljoen euro wordt uitgegeven aan bijvoorbeeld kapitaal voor bedrijven in de startup-fase.

Burgemeester van Groningen Koen Schuiling en Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie Rabobank, geven dinsdag het symbolische startschot voor het fonds. Er zijn meer dan tweehonderd bedrijven gehuisvest op Campus Groningen. Er werken meer dan 22.000 mensen.