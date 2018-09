Rabobank: Groei economie over hoogtepunt

De groei van de Nederlandse economie is bijna over zijn hoogtepunt heen. De economie groeit dit jaar nog met 2,9 procent, even hard als in 2017, maar daarna gaat het voorzichtig bergafwaarts met het bruto binnenlands product (bbp). Dat schrijven economen van de Rabobank.

De economische groei zwakt volgens de kenners volgend jaar af naar 2,3 procent. „Onze import groeit harder dan die van onze handelspartners, wat de groei van ons bbp afremt”, zegt hoofdeconoom Menno Middeldorp. Ook het afnemende vertrouwen onder producenten zwakt de groei af.

De Rabobank ziet verder dat de werkloosheid afstevent op 3,6 procent. Dat is het laagste jaarniveau in zeker vijftien jaar tijd. Dat betekent dat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt en dat bedrijven dus meer moeite zullen krijgen om geschikt personeel te vinden.