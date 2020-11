Rabobank gaat helft van het aantal filialen sluiten

Rabobank gaat ongeveer de helft van het aantal filialen sluiten om kosten te besparen. Dat bevestigt een woordvoerder van de bank na berichtgeving van Het Financieele Dagblad. Op dit moment heeft Rabobank 230 filialen open en het plan is om dat terug te brengen naar 100 tot 150. Er staat nog geen termijn voor de sluiting van de vestigingen.

Het is nog niet duidelijk of werknemers hun baan zullen verliezen door deze ontwikkeling. „Het voornemen is om geen extra mensen te ontslaan en medewerkers binnen het bedrijf van werk naar werk te begeleiden”, zegt een woordvoerder. De bank heeft de laatste jaren bijvoorbeeld steeds meer personeel nodig om transacties van klanten te controleren om witwassen tegen te gaan.

In juli werd bekend dat Rabobank meer vestigingen wilde sluiten omdat er steeds minder klanten langskwamen. De bank liet toen weten meer te gaan videobellen en vaker mobiele adviseurs in te zetten. „Vestigingen zijn steeds minder relevant voor direct contact”, aldus Rabobank.