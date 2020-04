Rabobank: economie krimpt met 5 procent door coronacrisis

De Nederlandse economie zal dit jaar naar verwachting met 5 procent krimpen als gevolg van de coronacrisis, schrijft Rabobank in een rapport. Daarbij wordt aangenomen dat de coronabeperkende maatregelen pas vanaf 1 juni worden versoepeld.

Volgens de bank raakt de coronacrisis veel sectoren bijzonder hard, zoals de horeca, landbouw, industrie en delen van de zakelijke dienstverlening. De werkloosheid neemt de komende maanden fors toe en de woningverkopen komen onder druk te staan. En hoewel het steunpakket van de overheid de basis legt voor economisch herstel straks, kan het een diepe recessie niet voorkomen.

„De steunmaatregelen van de overheid, banken en andere partijen zullen de pijn daarvan verzachten, maar niet geheel kunnen wegnemen. Veel bedrijven zien hun omzet dalen en een stijging van het aantal faillissementen ligt voor de hand. Dit zet ook de werkgelegenheid en de inkomens van huishoudens onder druk”, aldus econoom Frank van Es van Rabobank.

Van Es verwacht dat het herstel in het derde kwartaal geleidelijk op gang komt. „Zo zullen consumenten en bedrijven de hand nog op de knip houden. Uit onzekerheid, of omdat hun inkomens en buffers door de crisis flink zijn geslonken. Bovendien komen fabrieken niet direct op stoom door de verstoring in de mondiale waardeketens. We verwachten daarom dat het nog geruime tijd zal duren voordat de Nederlandse economie weer op het niveau zit van vóór de coronacrisis.”