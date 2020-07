Rabobank: Blijvende omzetdaling door coronacrisis

De lagere omzetten voor bijna alle bedrijfssectoren in Nederland houden nog zeker een jaar aan. Met name in de horeca, industrie, automotive en delen van de retailsector blijft de omzetdaling groot. Dat blijkt uit een analyse die de Rabobank maandag heeft gepubliceerd.

De horeca heeft het nog altijd zwaar met omzetdalingen tot 70 procent in het derde kwartaal ten opzichte van 2019. In de autohandel en -reparatie is eenzelfde omzetdaling zichtbaar. Hotels zien een omzetdaling van 50 procent. In de retail zijn het de detailhandel in kleding(stoffen) en opticienbranche die achterblijven met 20 procent omzetdaling in het huidige kwartaal.

Voor de automotivebranche is de oorzaak van de daling achterblijvende verkoop van nieuwe auto’s. De tweedehands autoverkopen komen wel enigszins op peil. Deze trend zal zich ook in 2021 als gevolg van economische onzekerheid volgens de Rabobank voortzetten.

Detailhandel via internet is een positieve uitzondering, voor deze sector verwacht de bank een omzetgroei van 30 procent in het derde kwartaal. Rabobank ziet nog meer lichtpuntjes. „We zien dat de veerkracht in (sub)sectoren groot is. Zo heeft de sierteelt minder gebruik gemaakt van het noodfonds voor omzetschade dan verwacht,” vertelt Carin van Huët, directeur sectormanagement Rabobank. „Vooruitkijkend is het de uitdaging om de diverse coronahulpmaatregelen zo af te bouwen, dat getroffen ondernemers weer volledig zelfstandig kunnen ondernemen.”

De omzet die de horeca misloopt komt deels ten goede aan de detailhandel food. De verwachte omzetgroei in deze sector bedraagt in 2020 ruim 6 procent. Met name supermarkten profiteren: ze zien een omzetgroei van meer dan 5 procent in 2020. De onlinedienstverlening van supermarkten blijft groeien en Rabobank-analisten verwachten een groei van 25 procent in 2020 en dit zal ook in 2021 verder doorzetten.

Carin van Huët: „Sectoren die een positieve omzetontwikkeling laten zien zijn de uitzonderingen. Nu we ruim drie maanden verder zijn, wordt het nog duidelijker dat de coronacrisis een economische recessie creëert. Dat we geen grootschalige faillissementen zien is mede te danken aan de maatregelen van ondernemers, overheid, verhuurders, leveranciers en banken. Belangrijk is dat de steunmaatregelen niet in één keer eindigen om te voorkomen dat ondernemers achterblijven in een economie in recessie. We moeten samen een geleidelijke overgang faciliteren naar een samenleving waarin het mogelijk is om afstand te houden én waarin voldoende ruimte is om te ondernemen.”