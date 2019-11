Rabobank biedt nu ook Apple Pay

Klanten van Rabobank kunnen voortaan ook betalen met hun iPhone of Apple Watch. Als laatste van de grote banken voert het bedrijf namelijk Apple Pay in. Daarmee kunnen mensen aankopen doen in winkels en apps en op websites.

ING was in juni de eerste grote bank in Nederland met Apple Pay. ABN AMRO volgde vorige maand. Ook de onlinebanken Bunq en N26 bieden ondersteuning voor de betaaldienst. De invoering bij Rabobank liep volgens een woordvoerster wat vertraging op, omdat gelijktijdig de hele bankapp werd omgegooid. Het resultaat moest eerst nog worden getest voor het kon worden uitgerold.

Gebruikers van Apple Pay kunnen ermee afrekenen bij onder meer Pathé, Starbucks, Jumbo, Burger King, Lidl en Aldi. Ook apps als Coolblue, Thuisbezorgd, Wehkamp en Booking.com accepteren de betalingen.

Apple Pay begon in 2014 in de Verenigde Staten en is ook in veel andere landen beschikbaar, waaronder grote delen van Europa.