Rabobank betaalt megaboete in witwaszaak VS

Rabobank schikt een zaak over mogelijke witwaspraktijken in de Verenigde Staten voor 298 miljoen euro, zo heeft de bank laten weten.

Het gaat om een dochter van Rabobank, genaamd RNA. De bank zou signalen hebben genegeerd dat bij afdelingen in Californië klanten geld aan het witwassen waren. Ook zou er sprake zijn geweest van belemmering van het onderzoek. Dat laatste heeft Rabobank ook erkend. Onlangs nam de bank voor dit alles al een voorziening op van 310 miljoen euro.

Amerikaanse autoriteiten deden sinds 2013 onderzoek naar de zaak. De witwaspraktijken zouden hebben plaatsgevonden bij locaties van Rabobank in de buurt van de grens met Mexico. Het zou gaan om illegaal verkregen geld van drugkartels en andere criminele organisaties. Volgens de Amerikaanse justitie was er ook sprake van belemmering van het onderzoek. Dat laatste heeft Rabobank ook erkend. Het financiële concern leverde bijvoorbeeld bepaalde informatie niet op tijd in bij de de autoriteiten, toen die daar om vroegen.

Onlangs nam de bank voor dit alles al een voorziening op van 310 miljoen euro. „De overtredingen zijn ernstig, betreurenswaardig en onaanvaardbaar”, erkent Rabo-topman Wiebe Draijer. Hij benadrukt wel dat de bevindingen betrekking hebben op gebeurtenissen die plaatsvonden vóór 2014. Inmiddels is de hele gang van zaken bij RNA verbeterd. Dat is volgens Draijer ook door de autoriteiten bevestigd.

Rabobank is sinds 2002 actief in Californië en heeft daar circa honderd kantoren. De bank houdt zich onder meer bezig met diensten aan de landbouwsector in de Amerikaanse staat.