Rabobank beloont certificaathouders toch

Rabobank is van plan zijn certificaathouders toch te belonen, ondanks een oproep van de Europese Centrale Bank (ECB) aan banken om geen dividend uit te keren. De bank stelt dat het verzoek alleen geldt voor uitbetalingen in contanten. De certificaathouders van de bank, Rabobank heeft door zijn bedrijfsvorm geen aandeelhouders, krijgen daarom hun beloning in certificaten uitbetaald.

De ECB vroeg banken eerder om ten minste tot het einde van het jaar nog geen dividend uit te keren of eigen aandelen in te kopen. Daarmee moeten ze hun financiële slagkracht in de coronacrisis beter in stand houden.

De oproep van de ECB was er volgens Rabobank vooral op gericht dat banken genoeg geld overhouden als er ineens leners omvallen en niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De gekozen methode heeft geen gevolgen voor de buffers van de bank en mag daarom wel.

Certificaathouders krijgen voor ieder certificaat een waarde van 1,625 euro in certificaten uitgekeerd. De geplande vergoeding ziet Rabobank als „een uitzonderlijke maatregel in deze ongekende tijden”.