Rabobank: aanpak witwassen schiet tekort

De huidige aanpak tegen witwassen is niet effectief en schiet tekort. Dat zei topman Wiebe Draijer in een interview met Het Financieele Dagblad (FD). Volgens hem moeten niet alleen de banken zich inspannen om stromen zwart geld op te sporen, maar ook de overheid. „Anders blijven de echte boeven buiten het blikveld”, zo zegt hij tegen de zakenkrant.

Draijer wijst erop dat er inmiddels achtduizend mensen in dienst zijn in de financiële sector die werken aan het tegengaan van financiële criminaliteit. „Als je ziet dat aan de publieke kant maar een fractie van dat aantal hiermee bezig is, dan klopt iets niet aan het systeem,” legt Draaijer zijn bezwaar uit. Hij vindt dat er een „systeemwaakhond” moet komen.

Vorige week kwam naar buiten dat de klantcontroles van Rabobank vaak niet goed genoeg zijn. Volgens Draaijer is er echter „geen aanwijzing” dat het Openbaar Ministerie Rabobank zal aanpakken. Het OM onderzoekt witwaszaken bij ABN AMRO, en deelde eerder al een boete uit aan ING van 775 miljoen euro.