Rabo: snelle opmars biologisch voedsel

Het marktaandeel van biologische producten op de totale voedingsmarkt groeit van 3 procent nu naar 7 procent in 2025. Dat verwacht de Rabobank.

De verkoop van biologisch voedsel neemt snel toe. De afgelopen vijf jaar steeg die met gemiddeld 10 procent per jaar, terwijl de voedingsmarkt als geheel maar met 1 procent per jaar groeide.

Toch heeft Nederland in vergelijking met andere landen nog wel een achterstand in te halen, stelt de bank in een artikel dat woensdag op zijn website werd geplaatst. In Denemarken hebben biologische producten al een marktaandeel van ruim 8 procent. In Duitsland, de grootste handelspartner van Nederland, is dat ruim 4 procent.

Volgens de Rabobank heeft het biologische segment zich ontwikkeld van een niche naar een volwaardige markt waarin ook groter voedingsondernemingen opereren. Zo verdubbelde discounter Lidl in twee jaar tijd het aantal biologische producten in de schappen en biedt Albert Heijn zijn klanten inmiddels ruim duizend biologische producten aan. „Bio wordt dus mainstream”, stelt de bank.

De bank noemt drie redenen waarom consumenten vaker voor biologisch voedsel kiezen.

Bovenaan staat dat het vertrouwen in de reguliere keten door recente voedselschandalen is geschaad. Vanwege de strenge eisen waaraan de productie en verkoop van biologisch eten moeten voldoen, rekenen mensen erop dat dit veilig is en duurzaam is geproduceerd.

Een tweede reden is dat consumenten denken dat biologisch voedsel gezonder is dan gangbaar geproduceerde producten. De bank laat zich overigens niet uit over de vraag of dat een terechte gedachte is.

Een derde factor is het steeds bredere aanbod van biologische producten in de supermarkt. Dat maakt biologisch voedsel voor een breder publiek toegankelijk, stelt de bank. Knelpunt is nog de hogere prijs in vergelijking met gangbare producten. De bank verwacht dat het prijsverschil kleiner wordt door verdere professionalisering van de biologische afzetketen.