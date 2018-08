Rabo-dochter BPD vindt kopers voor Franse tak

Gebiedsontwikkelaar Bouwfonds Property Development (BPD), een dochter van Rabobank, heeft kopers gevonden voor zijn Franse dochter BPD Marignan. Met branchegenoot Les Nouveaux Constructeurs (LNC) en vastgoedfonds PW Real Estate vinden inmiddels exclusieve onderhandelingen plaats. Naar verwachting is de deal voor het einde van het jaar rond. Financiële details worden niet bekendgemaakt.

BPD is een van de grootste gebiedsontwikkelaars van Europa. Het bedrijf is actief vanuit 25 regionale kantoren in Nederland, Duitsland en Frankrijk. De afgelopen zeventig jaar heeft het bouwfonds de bouw van meer dan 340.000 woningen mogelijk gemaakt. Volgens bestuurder Walter de Boer zal de verkoop van de Franse dochter de positie van BPD in kernmarkten Nederland en Duitsland versterken en groeiplannen in deze landen ondersteunen.