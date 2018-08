Raamwisser van Ha-Ra even lenen mag ook

Een prijskaartje van 61,40 euro hangt er aan de raamwisser van Ha-Ra. Wie twijfelt aan het nut van de trekker met vacht, kan die op proef krijgen van consulente Pauline Mijnders-Flach (37) uit Barendrecht. Dat trekt klanten nogal eens over de streep.

„Kijk, dit is mijn winkeltje”, zegt Pauline Mijnders trots. Ze trekt de deur open van de halkast in haar woning. De planken zijn gevuld met stapeltjes vezeldoeken en rijen reinigingsmiddelen van Ha-Ra. De kast bergt niet alleen haar schoonmaakarsenaal, maar dient ook als etalage voor de producten die Mijnders verkoopt. Wie een vraag heeft over een artikel, kan aanbellen.

Vanavond geeft ze een workshop bij haar thuis. Geen partyavond. Van de benaming party wil Ha-Ra namelijk af, zegt Marijke, coach van Mijnders, „Het woord party wekt de indruk van een enorm feestachtig programma. Vrouwen zijn tegenwoordig druk met werk. Een demonstratieavond is niet meer een avondje uit.” Reden om een ander etiket op de uitnodiging te plakken, maar ook om voor de demonstratie maximaal negentig minuten uit te trekken.

De verkoop van schoonmaakproducten in huiselijke kring kan Mijnders goed inpassen in haar drukke agenda. Naast de zorg voor haar gezin heeft ze ook nog een baan en doet ze vrijwilligerswerk. Extra leuk is de nieuwe kennissenkring die ze in vijf jaar tijd opbouwde, vertelt ze aan de dames die om acht uur arriveren. De gasten kennen Ha-Ra al, maar zijn nieuwsgierig naar de nieuwste producten.

Mijnders legt uit hoe milieuvriendelijk de schoonmaakproducten zijn. „Je hebt maar één druppel schoonmaakmiddel nodig voor een groot effect.” De schoonmaakmiddelen zijn volgens Ha-Ra 100 procent biologisch afbreekbaar. Voor sommige klussen is schoonmaakmiddel niet eens nodig, want „het is vooral de vezel van de doek in combinatie met water die het ’m doet.” Dat sprak Mijnders aan toen ze zelf tien jaar geleden klant bij Ha-Ra werd.

Met alle plezier doet ze voor hoe ze Ha-Ra gebruikt. Op de ruit van de buitendeur zit een flinke klodder boter. Mijnders pakt een poetsdoek uit een emmer water en veegt ermee over de ruit. „Nu zit het water ónder het vet en ligt het vet op het glas.” Met een andere doek, een droge, neemt ze het vet op. Streeploos droogt de ruit op. Ramen zemen is zo een koud kunstje geworden: „Tussen het koken door doe je gerust nog even die klus.”

Tuintegels dweilen

Mijnders gaat verder met de artikelen voor de buitenboel. Ze pakt een spray om groene aanslag van bijvoorbeeld tuinmeubelen en tegels te verwijderen. „De tuintegels dweilen klinkt gek, maar het is opmerkelijk hoe mooi ze er daarna uit zien. En het sop is niet slecht voor je planten.”

Om de verkoop via het eigen netwerk te stimuleren, heeft Ha-Ra sinds kort een nieuwe formule: die van de partner. Een partner koopt altijd met korting, maar heeft niet de verplichting om workshops te geven. Die taak wordt van een consulent –wat Mijnders is– wel verwacht.

Een paar keer per jaar houdt de consulent open huis. Mensen kunnen vrijblijvend de producten bekijken en vragen stellen, zo vertelt Marijke. „Artikelen lenen mag ook. De raamwisser kost zo’n 60 euro. Dan is het natuurlijk prettig om te weten hoe die bevalt. Door het comfort van de wisser en de levensduur van vijftien jaar, hoef ik klanten nooit teleur te stellen.”

Een workshop levert een omzet op van gemiddeld 450 euro.

Terwijl de dames nog een glas fris drinken, wisselen ze ervaringen uit met huis-, tuin- en keukenvlekken. En als klokslag halftien de gasten opstappen, zijn precies negentig minuten voorbij.

Alles spic en span boenen met Ha-Ra

De Duitser Hans Raab ontwikkelde ruim 40 jaar geleden de schoonmaakproducten van Ha-Ra. Aan de basis van het product ligt het idee om mensen in staat te stellen hun omgeving schoon te houden met producten zonder schadelijke stoffen. De schoonmaakmiddelen zijn daarom biologisch afbreekbaar. Met de klassieke raamreiniger behaalde Hans Raab in 1984 een wereldrecord: hij slaagde erin om 638 vierkante meter raamoppervlak van het Hilton Hotel in Bazel te reinigen binnen drie uur tijd. Producten van Ha-Ra zijn niet in de winkel te koop, maar uitsluitend via consulentes. Naast een schoonmaaklijn kent Ha-Ra ook een lijn van verzorgingsproducten.

zomerserie Aan huis

Aan de deur wordt niet gekocht, aldus een gezegde. Maar met sommige producten is dat juist wel het geval. Dit is deel 6 in een serie over artikelen die aan huis worden verkocht. Zaterdag 25 augustus deel 7: AMC.