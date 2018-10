Raad van State schorst boete Vueling Airlines

De Raad van State heeft een boete van 1 miljoen euro voor Vueling Airlines geschorst. De Spaanse budgetmaatschappij kreeg die straf in 2015 wegens het stelselmatig overtreden van de regels voor het compenseren van passagiers bij vertraging, instapweigering of annulering van vluchten.

Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stuurde de prijsvechter passagiers een standaardafwijzing en compenseerde het bedrijf pas als mensen daarover een klacht indienden. De toezichthouder bestrafte dat door Vueling een last onder dwangsom op te leggen, wat uiteindelijk uitmondde in een rekening van 1 miljoen euro.

De Raad van State is het niet eens met de opgelegde straf. Die had Vueling eigenlijk moeten aanzetten om zijn werkwijze aan te passen, maar dat was volgens de hoogste bestuursrechter niet het geval. Ook wanneer Vueling gestopt zou zijn met de gewraakte standaardafwijzingen, en dus niet meer in overtreding zou zijn, dan handelde de onderneming in bepaalde gevallen nog steeds in strijd met de last. Daarom moet er opnieuw naar de straf worden gekeken.