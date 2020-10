Raad van State kritisch over investeringskorting

De Raad van State heeft flinke kritiek op de BIK, de investeringskorting voor bedrijven. De belangrijkste adviseur van de regering ziet de noodzaak om bedrijven een duwtje in de rug te geven, maar vraagt zich af of dit wel de juiste manier is.

ODe belastingmaatregel kan ervoor zorgen dat het kabinet geld pompt in sectoren die er ondanks, of zelfs dankzij, de coronacrisis goed voor staan, terwijl andere branches het heel moeilijk hebben. Wat dat betreft is de baangerelateerde investeringskorting (BIK) niet gericht genoeg. De Raad van State suggereert dat een subsidieregeling beter kan werken.

De BIK maakt het mogelijk dat bedrijven een deel van hun investering kunnen aftrekken van de belasting op loon en de premie voor de volksverzekeringen. Er zijn geen inhoudelijke argumenten om de korting op deze manier vorm te geven, oordeelt de RVS. „Er is immers ook geen logische samenhang tussen investeren in bedrijfsmiddelen en de vraag of een onderneming loonbelasting inhoudt en afdraagt.” Daarnaast kunnen bedrijven zonder werknemers niet profiteren van de regeling.

Volgens het kabinet is het stimuleren van investeringen in crisistijd belangrijk om banen te behouden. Volgens premier Mark Rutte is het behoud van banen de belangrijkste reden om de 2 miljard per jaar via deze weg aan het bedrijfsleven te geven. Maar de term ”baangerelateerd” zorgt volgens de Raad van State alleen maar voor verwarring.

Niet alleen de Raad van State is kritisch op het voorstel, datzelfde geldt voor veel oppositiepartijen. De BIK is misschien wel een dermate „politiek gevoelige kwestie” dat het los moet worden behandeld, en niet als deel van het Belastingplan. Dit om te voorkomen „dat een goede parlementaire behandeling van andere onderdelen van het Belastingplan 2021 in het gedrang komt.”

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Fiscaliteit) stuurde dinsdag de uitwerking van de BIK aan de Kamer. Daaruit blijkt dat ondernemers 3 procent korting kunnen aanvragen op investeringen tot 5 miljoen euro. Op investeringen boven dat bedrag kunnen bedrijven 2,44 procent korting aanvragen. Die verrekenen ze met de loonheffing.

De tijdelijke BIK, die voor twee jaar in totaal 4 miljard euro kost, werd gepresenteerd op Prinsjesdag. Het gaat om investeringen waartoe na 1 oktober 2020 is besloten en die eind 2022 volledig zijn betaald.

Deze beperkte periode zorgt er volgens het kabinet ook voor dat het beschikbare bedrag niet in één keer wordt opgemaakt door een groot bedrijf dat een enorme investering doet.

Vijlbrief verwacht dat ongeveer 60 procent van het voordeel bij het midden- en kleinbedrijf terechtkomt.

Volgens het Centraal Planbureau zorgt de BIK niet voor een „substantiële toename” van investeringen. Het bedrijfsleven zal vooral investeringen verschuiven om de korting te kunnen verzilveren. Zij zullen circa een vijfde van de investeringen die zij voor 2023 hadden gepland, een jaar naar voren halen. En een vijfde van de investeringen die voor het laatste kwartaal van dit jaar in de pijplijn zat, wordt juist uitgesteld naar begin 2021.