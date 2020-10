Raad van State kritisch op belastingkorting investeringen

De Raad van State heeft flinke kritiek op de BIK, de investeringskorting voor bedrijven. De belangrijkste adviseur van de regering ziet de noodzaak om bedrijven een duwtje in de rug te geven om te investeren, maar vraagt zich af of dit wel de juiste manier is. Ook de term ‘baangerelateerd’ zou uit de titel van de regeling moeten verdwijnen, vindt de Raad van State.

De belastingmaatregel kan ervoor zorgen dat het kabinet geld pompt in sectoren die er ondanks, of zelfs dankzij, de coronacrisis goed voor staan, terwijl andere branches het heel moeilijk hebben. Wat dat betreft is de baangerelateerde investeringskorting (BIK), niet gericht genoeg. De Raad van State suggereert dat een subsidieregeling beter kan werken.

De BIK maakt het mogelijk dat bedrijven een deel van hun investering kunnen aftrekken van de belasting op loon en de premie voor de volksverzekeringen. Er zijn geen inhoudelijke argumenten om de korting op deze manier vorm te geven, oordeelt de RVS. „Er is immers ook geen logische samenhang tussen investeren in bedrijfsmiddelen en de vraag of een onderneming loonbelasting inhoudt en afdraagt.” Daarnaast kunnen bedrijven zonder werknemers niet profiteren van de regeling.

Volgens het kabinet is het stimuleren van investeringen in crisistijd belangrijk om banen te behouden. Volgens premier Mark Rutte is het behoud van banen de belangrijkste reden om de 2 miljard per jaar via deze weg aan het bedrijfsleven te geven. Maar de term ‘baangerelateerd’ zorgt volgens de Raad van State alleen maar voor verwarring.

Niet alleen de Raad van State is kritisch op het voorstel, datzelfde geldt voor veel oppositiepartijen. De BIK is misschien wel een dermate „politiek gevoelige kwestie” dat het los moet worden behandeld, en niet als deel van het Belastingplan. Dit om te voorkomen „dat een goede parlementaire behandeling van andere onderdelen van het Belastingplan 2021 in het gedrang komt”.

Opmerkelijk is dat de Raad van State hierbij ook een motie aanhaalt die huidig minister van Financiën Wopke Hoekstra in zijn tijd als senator heeft ingediend. Hoekstra riep het kabinet in 2015 op losse wetsvoorstellen niet meer te koppelen, zodat de Eerste Kamer de voorstellen los kan goedkeuren of afkeuren.