‘Rémy Cointreau haalt topman bij Richemont’

Drankproducent Rémy Cointreau is bijna klaar met de zoektocht naar een nieuwe topman. Eric Vallat komt over van luxemerk Richemont waar hij tot oktober nog eindverantwoordelijk is voor mode en accessoires, zo meldt persbureau Bloomberg op basis van een interne bron.

Vallat keert terug op zijn oude nest. Hij werkte eerder voor de maker van cognacs en likeuren. Vallat volgt Valérie Chapoulaud-Floquet op die in juli bekendmaakte te vertrekken bij het concern achter merken als Rémy Martin en Louis XIII wegens persoonlijke redenen.

Onder Chapoulaud-Floquet richtte de drankenmaker zich veel meer op duurdere dranken. Die strategiewijziging wierp vruchten af in termen van winstgevendheid.