Rémy Cointreau groeit vooral in Azië

Rémy Cointreau blijft profiteren van de groeiende vraag naar alcoholische versnaperingen in Oost-Azië. De Franse distilleerder wist het afgelopen kwartaal meer van zijn drank te slijten, voornamelijk door een stijgende vraag naar dure cognac in China, Singapore en Japan.

In totaal behaalde de drankproducent in zijn eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet van 241,5 miljoen euro. Dat was 0,5 procent meer dan het jaar daarvoor.

Exclusief het effect van wisselkoersen stegen de verkopen met bijna 6 procent. De grootste groei komt op het conto van het cognacmerk Rémy Martin, dat goed is voor ruim driekwart van alle opbrengsten. Hier was sprake van een omzetstijging met 11 procent. Minder hard ging het met andere drankmerken, waarvan de omzet met 2,8 procent toenam.

De inkomsten uit samenwerkingen met andere merken daalden sterk. Volgens Rémy Cointreau komt dit doordat veel overeenkomsten over de distributie van andere merken zijn beëindigd.