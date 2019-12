Quotum tongvisserij 40 procent omhoog

Noordzeevissers mogen komend jaar 40 procent meer tong en 17 procent meer schol vangen. Dat hebben de Europese visserijministers woensdag in Brussel besloten.

Tong en schol zijn voor de Nederlandse kottervloot belangrijke soorten. De qutoa zijn vastgesteld op respectievelijk 17.545 en 146.852 ton. Verder mag in het Skagerrak 16.655 ton schol worden gevangen, ongeveer evenveel als dit jaar. Biologen van het internationale onderzoeksinstituut ICES hadden eerder al een verhoging van de tong- en scholquota geadviseerd omdat de bestanden zich „bovenmatig” ontwikkelen.

Het kabeljauwquotum gaat drastisch omlaag, met 50 procent naar 14.718 ton. Dat raakt vooral de vissersvloten van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken.

Het zeebaarsbestand krabbelt langzaam op vanuit een dal. Omdat de situatie zorgelijk blijft, is het vangstadvies voor deze soort in vergelijking met 2019 nauwelijks aangepast. Schepen hebben met 520 kilogram per twee maanden iets meer flexibiliteit en ruimte, meldt de Nederlandse Vissersbond. Lijnvissers mogen 5,7 ton per jaar aanvoeren en staandwantvissers mogen 1400 kilogram zeebaars aanvoeren.

Voor tarbot en griet had ICES 29 procent krimp geadviseerd. Nederland heeft zich er met succes sterk voor gemaakt die te beperken tot 20 procent (6498 ton).

De belangenorganisaties VisNed en Nederlandse Vissersbond zijn tevreden met de uitkomst van de onderhandelingen.