Quicksilver-moeder koopt Billabong

De Australische maker van surf- en skatekleding Billabong komt in Amerikaanse handen. Het noodlijdende bedrijf wordt gekocht door de Amerikaanse investeerder Oaktree Capital Management, die het gaat samenvoegen met de Amerikaanse branchegenoot Boardriders.

Boardriders is bekend van merken als Quicksilver, Roxy en DC Shoes. Billabong is ook nog eigenaar van merken als RVCA, Element en Von Zipper. Door de twee bedrijven samen te voegen hoopt Oaktree Capital kosten te kunnen besparen.

Oaktree was al de grootste aandeelhouder van Billabong en had het bedrijf in 2013 al eens helpen redden. De investeerder bezit 85 procent van Boardriders. Billabong kost de Amerikanen 197,7 miljoen Australische dollars, omgerekend 128,5 miljoen euro.