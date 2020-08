Quarantainevergoeding voor Britten met laag inkomen

Britten van wie is vastgesteld of wordt vermoed dat zij het coronavirus hebben opgelopen, krijgen een vergoeding van de overheid als zij een laag inkomen hebben en in thuisisolatie moeten. De conservatieve regering van premier Boris Johnson komt daarmee de wensen van oppositiepartij Labour tegemoet.

De oppositie had uit bezorgdheid dat mensen zich niet aan de gezondheidsadviezen houden omdat ze het zich niet kunnen veroorloven om niet te gaan werken gevraagd een vergoeding te introduceren.

Wie positief test krijgt een vergoeding van 130 pond (145 euro) voor tien dagen thuisisolatie. Gezinsleden, die dan twee weken in thuisisolatie moeten, krijgen 182 pond (203 euro). Het geld wordt beschikbaar gesteld aan mensen die al uitkeringen of aanvullingen krijgen en niet vanuit huis kunnen werken. Er wordt eerst een proef mee gedraaid in de plaatsen Blackburn, Pendle en Oldham.

„Het Britse volk heeft al een boel opgeofferd om de verspreiding van het virus te vertragen”, zei minister van Volksgezondheid Matt Hancock. „In thuisisolatie gaan omdat je positief hebt getest op Covid-19 of omdat je in contact bent geweest met iemand die besmet is, blijft van cruciaal belang voor het in de perken houden van lokale uitbraken.”